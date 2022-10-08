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Tekirdağ'da PKK operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da PKK operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Sosyal medya üzerinden PKK destekli propaganda yapan 6 şahıs için operasyon düzenlendi ve eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 6 kişi tutuklandı.