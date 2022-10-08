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    Tekirdağ'da PKK operasyonunda 6 kişi tutuklandı

    Sosyal medya üzerinden PKK destekli propaganda yapan 6 şahıs için operasyon düzenlendi ve eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 6 kişi tutuklandı.
    • 08.10.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 10:05
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    Tekirdağ'da PKK operasyonunda 6 kişi tutuklandı

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün şehir içindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik harakete geçti...

    Ekipler tarafından geniş çaplı başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya sitelerinden terör örgütü propagandası yapan ve destekleyici gönderiler atan şahıslar tespit edildi.

    Çerkezköy, Şarköy, Kapaklı, Çorlu ve Ergene ilçelerine polisler, tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı.

    Tekirdağ da PKK operasyonunda 6 kişi tutuklandı #1

    6 kişi tutuklandı

    Yapılan operasyon sonucu; 80 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 54 adet fişek, 1 adet örgütü destekleyen kitap ve 4 adet flaş bellek ele geçirildi.

    Operasyonlarda çok sayıda şüpheli de gözaltına alındı.

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli tutuklandı.

    Tekirdağ da PKK operasyonunda 6 kişi tutuklandı #2


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