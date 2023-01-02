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    Tekirdağ'da polis, 'dur' ihtarına uymayan aracı kovalarken kaza yaptı

    Çorlu'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan araç ile yaşanan kovalamacada, polis otosu, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada, 1 polis memuru hafif yaralandı.
    • 02.01.2023 - 19:37
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    Tekirdağ'da polis, 'dur' ihtarına uymayan aracı kovalarken kaza yaptı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi’nde, devriye atan polis ekipleri, şüpheli bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

    Polisin ikazına uymayan sürücü, kaçmaya başladı ve kovalamaca, Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda sürdü.

    Aracı, polis otosunun üzerine sürdü

    Tüm uyarılara rağmen kaçan sürücü, aracını polis otosunun üzerine sürdü.

    Yoldan çıkan polis otosu, kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazada; polis memuru M.H. hafif yaralanırken, şüpheli sürücü ise kaçmaya devam etti.

    Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dakikalar sonra Türkgücü OSB’de aracı yakalaması ile kovalamaca son buldu.

    Serbest bırakıldı

    Otomobil sürücüsü O.K., polis aracının kaza yapmasına kendisinin neden olmadığını, sürücünün başka bir kişi olduğunu iddia etti.

    Gözaltına alınan O.K., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ da polis, dur ihtarına uymayan aracı kovalarken kaza yaptı #1

    Tekirdağ da polis, dur ihtarına uymayan aracı kovalarken kaza yaptı #2

    Tekirdağ da polis, dur ihtarına uymayan aracı kovalarken kaza yaptı #3

    Tekirdağ da polis, dur ihtarına uymayan aracı kovalarken kaza yaptı #4


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