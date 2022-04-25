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    Tekirdağ'da polisin alkollü sürücüyle imtihanı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücü, park halindeki araca çarptı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve alkolmetreyi beşinci denemede üfleyebilen sürücü, 3.24 promil alkollü çıktı.
    • 25.04.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 21:04
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    Tekirdağ'da polisin alkollü sürücüyle imtihanı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Saih Omurtak Caddesi’nden Kazımiye Mahallesi Bahçelievler mevkiine giriş yapan M.G.G. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

    Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

    Kaza sonrası trafik polisinin ikna etmesiyle araçtan inen sürücünün konuşmakta ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

    4 kez yeterli nefesi veremedi, beşincide başardı

    Alkolmetreye 4 kez yeterli nefesi veremeyen sürücü, polisin uğraşı sonucu 5. üflemede alkol testinden geçti.

    İHA'ya göre daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetini kaptırdığı ortaya çıkan M.G.G’nin 3.24 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında işlem başlatıldı.

    Tekirdağ'da polisin alkollü sürücüyle imtihanı VİDEO

    Tekirdağ da polisin alkollü sürücüyle imtihanı #1

    Tekirdağ da polisin alkollü sürücüyle imtihanı #2


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