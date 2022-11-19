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- Tekirdağ’da polisten kaçamayan sürücü: Kovalama güzeldi
Tekirdağ’da polisten kaçamayan sürücü: Kovalama güzeldi
- 19.11.2022 - 15:56
- Güncelleme : 19.11.2022 - 16:30
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi’nde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, izini kaybettirmek için gaza bastı.
Çok sayıda ekibin peşinde düştüğü otomobil, ara sokaklara girdi.
5 bin lira ceza yedi
Kaçan otomobil, filmleri aratmayan kovalamacanın ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekibinin sıkı takibi sonucu Şehit Er Seyhan Yılmaz Sokak’ta yakalandı.
İHA'nın haberine göre otomobil kullanmak için belgesi olmadığı ortaya çıkan sürücüye, “tehlikeli araç kullanmak”, “araç üzerinde teknik değişiklik yapmak” ve “ehliyetsizlik”ten yaklaşık 5 bin lira ceza kesildi.
Tekirdağ’da polisten kaçamayan sürücü: Kovalama güzeldi VİDEO
“Kovalamaca güzeldi”
Öte yandan, olay yerinde görüntü alan bir muhabir sürücüye neden kaçtığını sordu.
Bunun üzerine sürücü, “Ehliyetim yoktu, o yüzden kaçtım. Kovalamaca güzeldi, 3 ekip birden etrafı sardı. Kaçamadık, etiket olduk.” dedi.