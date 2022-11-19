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Tekirdağ’da polisten kaçamayan sürücü: Kovalama güzeldi

Tekirdağ’da polisten kaçamayan sürücü: Kovalama güzeldi

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü 2 kilometre süren kovalamaca sonrası ara sokaklarda yakalandı. 5 bin lira para cezası kesilen sürücü “Ehliyetim olmadığı için kaçtım ama kovalamaca güzeldi” dedi.