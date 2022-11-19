Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.951
0.02%
BTXN Coin
6.54
-0.90%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Tekirdağ’da polisten kaçamayan sürücü: Kovalama güzeldi

    Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü 2 kilometre süren kovalamaca sonrası ara sokaklarda yakalandı. 5 bin lira para cezası kesilen sürücü “Ehliyetim olmadığı için kaçtım ama kovalamaca güzeldi” dedi.
    • 19.11.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 16:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ’da polisten kaçamayan sürücü: Kovalama güzeldi

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi’nde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, izini kaybettirmek için gaza bastı.

    Çok sayıda ekibin peşinde düştüğü otomobil, ara sokaklara girdi.

    5 bin lira ceza yedi

    Kaçan otomobil, filmleri aratmayan kovalamacanın ardından Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekibinin sıkı takibi sonucu Şehit Er Seyhan Yılmaz Sokak’ta yakalandı.

    İHA'nın haberine göre otomobil kullanmak için belgesi olmadığı ortaya çıkan sürücüye, “tehlikeli araç kullanmak”, “araç üzerinde teknik değişiklik yapmak” ve “ehliyetsizlik”ten yaklaşık 5 bin lira ceza kesildi.

    Tekirdağ’da polisten kaçamayan sürücü: Kovalama güzeldi VİDEO

    “Kovalamaca güzeldi”

    Öte yandan, olay yerinde görüntü alan bir muhabir sürücüye neden kaçtığını sordu.

    Bunun üzerine sürücü, “Ehliyetim yoktu, o yüzden kaçtım. Kovalamaca güzeldi, 3 ekip birden etrafı sardı. Kaçamadık, etiket olduk.” dedi.

    Tekirdağ’da polisten kaçamayan sürücü: Kovalama güzeldi #1


    Taksim'deki terörist 9 gün önce aynı yerde keşif yaptı
    Gündem

    Taksim'deki terörist 9 gün önce aynı yerde keşif yaptı

    Kira tespit davası nedir, hangi şartlarda açılır? Dava masrafı ve süresi!
    Yaşam

    Kira tespit davası nedir, hangi şartlarda açılır? Dava masrafı ve süresi!

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir