Suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan şüpheli yaralandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Düzenlenen operasyon kapsamında Çerkezköy ilçesinde11 şüpheli gözaltına alındı.

POLİSTEN KAÇARKEN BELİNİ KIRDI

Ekipler, aynı soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.G. ve E.G'yi de gözaltına aldı. Operasyon sırasında polisten kaçmak isterken binanın üçüncü katının penceresinden atlayan S.G'nin beli kırıldı.

Tekirdağ'da polisten kaçarken camdan atladı beli kırıldı - VİDEO



ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Birçok suçtan aranan ve yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtilen şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, operasyonlarda 8 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.







