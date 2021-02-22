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    Tekirdağ’da rampadan uçtu, park halindeki araca çarptı: 1 ölü

    Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak park halindeki araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 08:35
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 09:26
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    Tekirdağ’da rampadan uçtu, park halindeki araca çarptı: 1 ölü

    Tekirdağ’da A.Ş. idaresindeki 34 RGR 59 plakalı otomobil, Malkara ilçesinden Süleymanpaşa ilçesi yönünde seyir halindeyken, Altınova Mahallesi mevkisinde rampadan takla atarak, yolun kenarında park halinde bulunan 59 ADC 849 plakalı araca çarptı.

    Feci kazayı görenler, durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Takla atıp savrulan aracın sürücüsü A.Ş. kazada hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan E.A. ise yaralandı.

    Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Tekirdağ’da rampadan uçtu, park halindeki araca çarptı: 1 ölü #1

    İTFAİYE CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARDI

    Aracın takla atması sonucu araçta sıkışan A.Ş.’nin cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışması ile olduğu yerden çıkarıldı.

    A.Ş.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından cenaze nakil aracına alındıktan sonra hastane morguna sevk edildi.

    Kazayla olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Tekirdağ’da rampadan uçtu, park halindeki araca çarptı: 1 ölü #2

    Tekirdağ’da rampadan uçtu, park halindeki araca çarptı: 1 ölü #3

    Tekirdağ’da rampadan uçtu, park halindeki araca çarptı: 1 ölü #4

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