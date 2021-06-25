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    Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 ölü

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sele kapılan iki çocuk yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 25.06.2021 - 22:50
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 23:01
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    Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 ölü

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüştü.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan Mustafa Aslan (13) ve Burak Önder (8) sele kapıldı.

    2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    Suyun sürüklediği çocuklar, yaklaşık 400 metre ilerideki dere yatağında itfaiye ekiplerince bulundu.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aslan ve Önder, Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Hastanedeki müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti.

    Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 ölü VİDEO

    Tekirdağ da sağanak sonrası dere taştı: 2 ölü #1

    BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu

    Yıldırım ilk olarak Aslan ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

    Vali Yıldırım Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı olan acılı baba Hüseyin Aslan'ı cep telefonu aracılığıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la görüştürdü.

    Şentop, Aslan'a başsağlığı diledi.

    Vali Yıldırım daha sonra Önder ailesinin yaşadığı eve giderek başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

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