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- Tekirdağ’da sahte içki 11 kişiyi hastanelik etti
Tekirdağ’da sahte içki 11 kişiyi hastanelik etti
- DHA
- 25.06.2021 - 14:42
- Güncelleme : 25.06.2021 - 16:00
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, gece yarısından itibaren art arda sahte içkiden zehirlenme vakaları görüldü.
Zehirlenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi, ilerleyen saatlerde de diğer bölgelerde oturan 5 kişi tedavi altına alındı.
11 kişini sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi.
Vatandaşlar solunum cihazına bağlandı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Durumu kötüye giden 4 kişi entübe edildi.
Yoğun bakımda tedavisi süren 4 kişiden biri hayatını kaybetti.
Yaşanan zehirlenmeler polis ekiplerini harekete geçirdi.
PET ŞİŞE İÇİNDE SAHTE RAKI
Hıdırağa Mahallesi’nde zehirlenen 6 kişinin, pet şişe içinde rakı satın aldığı belirlendi.
Sahte rakıyı sattığı belirlenen büfeye operasyon düzenlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
İŞ YERİ SAHİBİ KAÇTI
İş yeri sahibi K.U. kaçtı. Eşi N.U., yakalanarak gözaltına alındı.
Bölgede sahte içki satışına yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.