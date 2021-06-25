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    Tekirdağ’da sahte içki 11 kişiyi hastanelik etti

    Sahte içki ile zehirlenen vatandaşlar art arda devlet hastanesine kaldırılınca, polis ekipleri harekete geçti. Zehirlenen 11 kişiden 4’ü entübe edildi.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 16:00
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    Tekirdağ’da sahte içki 11 kişiyi hastanelik etti

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, gece yarısından itibaren art arda sahte içkiden zehirlenme vakaları görüldü.

    Zehirlenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

    Hıdırağa Mahallesi'nde yaşayan 6 kişi, ilerleyen saatlerde de diğer bölgelerde oturan 5 kişi tedavi altına alındı.

    11 kişini sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi.

    Vatandaşlar solunum cihazına bağlandı.

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Durumu kötüye giden 4 kişi entübe edildi.

    Yoğun bakımda tedavisi süren 4 kişiden biri hayatını kaybetti.

    Yaşanan zehirlenmeler polis ekiplerini harekete geçirdi.

    Tekirdağ’da sahte içki 11 kişiyi hastanelik etti #1

    PET ŞİŞE İÇİNDE SAHTE RAKI

    Hıdırağa Mahallesi’nde zehirlenen 6 kişinin, pet şişe içinde rakı satın aldığı belirlendi.

    Sahte rakıyı sattığı belirlenen büfeye operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

    İŞ YERİ SAHİBİ KAÇTI

    İş yeri sahibi K.U. kaçtı. Eşi N.U., yakalanarak gözaltına alındı.

    Bölgede sahte içki satışına yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.

    Tekirdağ’da sahte içki 11 kişiyi hastanelik etti #2

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