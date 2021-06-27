Tekirdağ'da sahte içki ölümleri artıyor

Kentte sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı bugün 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile 5'e çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Çiçek 4'üncü Sokak’ta baygın halde yatan Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam (26), kaldırıldığı hastanede sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Perşembe gecesinden itibaren sahte içkiden zehirlenme gerekçesiyle hastaneye başvuranların sayısı 19’a yükseldi.

CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Dün yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65), bugün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay, hayatını kaybetti. Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükselirken, Çorlu Devlet Hastanesi’nde 6’sı entübe 14 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

2 TUTUKLAMA

Sahte içkiyle ilgili dün emniyette işlemleri tamamlanan ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Gözaltındaki diğer şüpheliler K.U., M.D. ile C.G.’nin ise sorguları sürüyor.