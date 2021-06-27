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- Tekirdağ'da sahte içki ölümleri artıyor
Tekirdağ'da sahte içki ölümleri artıyor
- DHA
- 27.06.2021 - 12:25
- Güncelleme : 27.06.2021 - 13:01
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Çiçek 4'üncü Sokak’ta baygın halde yatan Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam (26), kaldırıldığı hastanede sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Perşembe gecesinden itibaren sahte içkiden zehirlenme gerekçesiyle hastaneye başvuranların sayısı 19’a yükseldi.
CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ
Dün yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65), bugün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay, hayatını kaybetti. Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükselirken, Çorlu Devlet Hastanesi’nde 6’sı entübe 14 kişinin tedavisi ise devam ediyor.
2 TUTUKLAMA
Sahte içkiyle ilgili dün emniyette işlemleri tamamlanan ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Gözaltındaki diğer şüpheliler K.U., M.D. ile C.G.’nin ise sorguları sürüyor.