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    Tekirdağ'da sahte içki ölümleri artıyor

    Kentte sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı bugün 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile 5'e çıktı.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 13:01
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    Tekirdağ'da sahte içki ölümleri artıyor

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Çiçek 4'üncü Sokak’ta baygın halde yatan Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam (26), kaldırıldığı hastanede sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmişti.

    Perşembe gecesinden itibaren sahte içkiden zehirlenme gerekçesiyle hastaneye başvuranların sayısı 19’a yükseldi.

    CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

    Dün yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65), bugün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay, hayatını kaybetti. Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükselirken, Çorlu Devlet Hastanesi’nde 6’sı entübe 14 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

    Tekirdağ da sahte içki ölümleri artıyor #1

    2 TUTUKLAMA

    Sahte içkiyle ilgili dün emniyette işlemleri tamamlanan ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Gözaltındaki diğer şüpheliler K.U., M.D. ile C.G.’nin ise sorguları sürüyor.

    Tekirdağ da sahte içki ölümleri artıyor #2

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