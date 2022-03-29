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Tekirdağ'da sahte içki yapan 1 kişi yakalandı

Tekirdağ'da sahte içki yapan 1 kişi yakalandı

Polisin bir ev ile araca yaptığı aramada sahte içkiler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.