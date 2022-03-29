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- Tekirdağ'da sahte içki yapan 1 kişi yakalandı
Tekirdağ'da sahte içki yapan 1 kişi yakalandı
Polisin bir ev ile araca yaptığı aramada sahte içkiler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.
- DHA
- 29.03.2022 - 18:05
- Güncelleme : 29.03.2022 - 18:17
Güvenlik güçlerinin sahte içki imalatı ve satışına yönelik denetim çalışmaları sürüyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy ilçesinde 1 evde sahte içki bulunduğunu belirledi.
100 LİTRE ETİL ALKOL BULUNDU
Ev ve şüphelinin aracında arama yapan polis, 100 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 9 boş rakı şişesi, 15 rakı şişelerinde kullanılan jelatin ele geçirdi.
Sahte içkilere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.