Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Şube Grup Amirliği ekipleri sahte içki operasyonlarına devam ederken, ilçeden bir kötü haber daha geldi.

SAHTE İÇKİDEN 1 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

24 Haziran tarihinde 4 kişinin hastaneye başvurması ile ortaya çıkan sahte içki olayında Hasan Nişancı da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin ile yabancı uyruklu bir kişinin ardından Hasan Nişancı’nın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi ile ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.