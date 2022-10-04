Süleymanpaşa'da Resul Ilık ve arkadaşı şakalaşırken cam kapı kırıldı. Ilık, kırılan cam parçalarından bir tanesinin kalbine saplanması sonucunda kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpa ilçesinde, pazar günü akşam saatlerinde iki arkadaşın şakalaşması can aldı...

Kasap dükkanında birlikte çalışan iki arkadaş, bir markete et götürdü. Etleri markete teslim eden Resul Ilık ve arkadaşı şakalaşmaya başladı.

Cam kırıkları gencin kalbine girdi

Ilık önde koşarken arkadaşının arkadan itmesi sonucu ikisi de marketin giriş kapısına çarpıp yere düştü.

Çarpma esnasında kırılan cam parçası, Ilık'ın kalbine isabet etti.

Olayın şokuyla genç, market önünde bir süre ayakta kaldı. Daha sonrasında üzerindeki giysiyi çıkaran Ilık, bir süre sonra sendeleyerek yere yığıldı.

Tekirdağ'da şakalaşan 2 arkadaştan biri hayatını kaybetti VİDEO

Genç hayatını kaybetti

Çevredekilerin ilk müdahalede bulunduğu Resul Ilık, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından Resul Ilık'ın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine getirildi.

Toprağa verildi

DHA'nın haberine göre, Camii Kebir Camii'nde kılınan cenaze namazına, Ilık'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ilık, ilçe mezarlığında toprağa verildi.