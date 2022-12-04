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    Tekirdağ'da servis otoparkında 5 araç yandı

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde araç bakım servisi otoparkında park halindeki arızalı 5 araç alev alev yandı.
    • 04.12.2022 - 06:14
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 06:56
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    Tekirdağ'da servis otoparkında 5 araç yandı

    İstanbul yolu üzeri Önerler Mahallesi mevkiinde, servise bakım için getirilen park halindeki arızalı 5 araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yanan araçlar kullanılmaz hale geldi

    İHA'nın aktardığına göre; görevlinin olayı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Yanan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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