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    Tekirdağ'da seyyar satılan 85 kilo et imha edildi

    Pazar yerinde seyyar bir araçta uygunsuz koşullarda satılmak istenen 85 kilo ete, ekipler tarafından el konuldu.
    • İHA
    • 20.03.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 16:21
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    Tekirdağ'da seyyar satılan 85 kilo et imha edildi

    Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından Sağlamtaş Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde denetim yapıldı.

    İMHA EDİLDİ

    Açıkta satıldığı ve güvenilir olmadığı tespit edilen 85 kilo çiğ kanatlı et imha edildi.

    Kurallara uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulanacak esnaf hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.


    Tekirdağ da seyyar satılan 85 kilo et imha edildi #1

    Tekirdağ da seyyar satılan 85 kilo et imha edildi #2

    Tekirdağ da seyyar satılan 85 kilo et imha edildi #3

    Tekirdağ da seyyar satılan 85 kilo et imha edildi #4

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