Karacagür Deresi, sel nedeniyle taşma noktasına geldi. Belediye ekipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, özellikle Kuzey kesiminde şiddetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karacagür Deresi'nde meydana gelen su taşkını, mahallede sele neden oldu.

YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İlçe merkezi Şehit Temizer Caddesi üzerinde yoğun yağış nedeniyle rögar kapağı çevresinde küçük çaplı çökme meydana geldi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan zabıta ekibi, yolu dubayla kapatarak, güvenlik önlemi aldı.

Tekirdağ'da şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi İZLE



"SABAHA KADAR UYUMAYACAĞIZ"

Malkara Belediyesi’nin açma çalışmaları sayesinde derenin taşması önlendi. Çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerinde devam ediyor.

Karacagür Mahallesi Muhtarı Ethem Öner, “Deremiz doldu, ancak taşmadı. Açma çalışmalarını sürdüren Malkara Belediye ekiplerine ve bölgemizde çalışmaları bizzat takip eden Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul’a teşekkür ediyorum. Biz de mahalleli olarak taşma riskine karşı sabaha kadar uyumayacağız, teyakkuzdayız” diye konuştu.















