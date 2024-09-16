Tekirdağ'da Sıla bebek yaşam savaşında: 2 tutukluya keşif yaptırıldı Malkara ilçesinde Sıla bebeğin cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığı olaya ilişkin soruşturmada tutuklanan 5 şüpheliden G.A. ve K.A.’ya evde tatbikat yaptırıldı. Bu sırada polis, mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı.

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DHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iğrenç bir olay yaşandı.

Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı Sıla'yı 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Muayenesi yapılan Sıla bebek daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi.

Aile, 8 Eylül akşamı Sıla bebeği yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Baygın haldeki Sıla bebeği muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Durumu ağır olan Sıla bebek, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi.

Hastane ayrıca Sıla bebekten aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

ABLASI KORUMA ALTINDA

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu.

Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporları ile kesinleştiğini açıkladı.

EVDE TATBİKAT YAPTIRILDI

Olayla ilgili tutuklanan komşu çocukları G.A. ve K.A.'ya bugün Camiatik Mahallesi'ndeki evlerinde tatbikat yaptırıldı. Bulundukları cezaevinden alınan G.A. ile K.A., sıkı güvenlik önlemleri altında eve getirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatbikat süresince geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)