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    Tekirdağ'da silah imalathanesi gibi kullanılan depoya baskın

    Malkara ilçesinde bir şahsın evinin alt katındaki depoyu silah imalathanesine çevirdiğini tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 12:27
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    Tekirdağ'da silah imalathanesi gibi kullanılan depoya baskın

    Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde F.S. isimli şahsın evinin altındaki depoyu, silah imalathanesine çevirdiği ekipler tarafından tespit edildi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Ekipler depoya düzenlediği baskında 3 torna tezgahı, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 410 tabanca fişeği ile 140 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

    1 KİŞİ GÖZALTINDA

    Öte yandan depoyu imalathaneye çeviren F.S. ise gözaltına alındı.

    Tekirdağ da silah imalathanesi gibi kullanılan depoya baskın #1

    Tekirdağ da silah imalathanesi gibi kullanılan depoya baskın #2

    Tekirdağ da silah imalathanesi gibi kullanılan depoya baskın #3

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