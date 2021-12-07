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- Tekirdağ'da silah imalathanesi gibi kullanılan depoya baskın
Tekirdağ'da silah imalathanesi gibi kullanılan depoya baskın
Malkara ilçesinde bir şahsın evinin alt katındaki depoyu silah imalathanesine çevirdiğini tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi.
- DHA
- 07.12.2021 - 12:13
- Güncelleme : 07.12.2021 - 12:27
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde F.S. isimli şahsın evinin altındaki depoyu, silah imalathanesine çevirdiği ekipler tarafından tespit edildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Ekipler depoya düzenlediği baskında 3 torna tezgahı, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 410 tabanca fişeği ile 140 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan depoyu imalathaneye çeviren F.S. ise gözaltına alındı.