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- Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 26 gözaltı
Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 26 gözaltı
- 15.06.2022 - 11:09
- Güncelleme : 15.06.2022 - 11:37
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerinde ekipler harekete geçti.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce 42 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Çok sayıda silah bulundu
Yapılan aramalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet namlu ve diğer parçalarında değişiklik yapılarak ateşli silah haline getirilmeye hazır vaziyette kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 2 adet havalı tabanca, 63 adet tabanca şarjörü, bin 760 adet tabanca mermisi, 57 adet AK-47 Kalaşnikof mermisi ve 1 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tüfek namlusu, 21 adet tabanca namlusu ele geçirildi.
Tabanca parçaları da ele geçirildi
Silah üretimi yapıldığı değerlendirilen 1 iş yeri ve 1 depoda ise çok sayıda şarjör, namlu, tabanca gövdesi, icra yayı, icra mili, tetik, iğne gibi tabanca parçası ve tabanca yapımında kullanılan aletler bulundu.
Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 26 gözaltı VİDEO
26 kişi gözaltında
Silah imal edip yaptıkları satış yapan 26 şüpheli gözaltına alındı.