Çorlu'da kaçak silah imalatı yapıldığı tespit edilen 42 adrese operasyon düzenlenirken, 26 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaçak silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerinde ekipler harekete geçti.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce 42 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Çok sayıda silah bulundu

Yapılan aramalarda; 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet namlu ve diğer parçalarında değişiklik yapılarak ateşli silah haline getirilmeye hazır vaziyette kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 2 adet havalı tabanca, 63 adet tabanca şarjörü, bin 760 adet tabanca mermisi, 57 adet AK-47 Kalaşnikof mermisi ve 1 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 13 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tüfek namlusu, 21 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

Tabanca parçaları da ele geçirildi

Silah üretimi yapıldığı değerlendirilen 1 iş yeri ve 1 depoda ise çok sayıda şarjör, namlu, tabanca gövdesi, icra yayı, icra mili, tetik, iğne gibi tabanca parçası ve tabanca yapımında kullanılan aletler bulundu.

Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonu: 26 gözaltı VİDEO







26 kişi gözaltında

Silah imal edip yaptıkları satış yapan 26 şüpheli gözaltına alındı.



