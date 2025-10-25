Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

- Tekirdağ'da çıkan silahlı kavgada Rıdvan Çolak öldü, H.Y. yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunun lokantasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen şüpheli, Rıdvan Çolak ve H.Y.'yi silahla yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çolak'ın öldüğünü belirledi.
Yaralanan H.Y., sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çolak'ın cenazesi de incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan hayatını kaybeden Çolak'ın İYİ Parti Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak'ın oğlu olduğu öğrenildi.