Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde M.T., aralarındaki alacak meselesi nedeniyle G.S.K.'ye silahlı saldırıda bulundu.
- G.S.K. bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- M.T. gözaltına alındı ve tutuklandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı civarında aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen M.T. ile G.S.K. karşılaştı.
M.T., bir anda G.S.K.'ye ateş açtı.
Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan G.S.K., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olayın şüphelisi M.T., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.