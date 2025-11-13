Abone ol: Google News

Tekirdağ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Tekirdağ'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen şahsın silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 00:56
  • Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde M.T., aralarındaki alacak meselesi nedeniyle G.S.K.'ye silahlı saldırıda bulundu.
  • G.S.K. bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
  • M.T. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Atatürk Meydanı civarında aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen M.T. ile G.S.K. karşılaştı.

M.T., bir anda G.S.K.'ye ateş açtı.

Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan G.S.K., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın şüphelisi M.T., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

