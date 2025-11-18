Abone ol: Google News

Tekirdağ'da silahlı saldırı kameraya yansıdı

Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişinin bacağından yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 00:47
  • Tekirdağ'da Semih Aybek, iş yeri girişinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.
  • Saldırgan olay yerinden kaçarken, Aybek hastaneye kaldırıldı.
  • Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'ndeki iş yerinin girişinde bulunduğu sırada Semih Aybek, yanına yaklaşan şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Tabanca ile açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Aybek, yere yığılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Aybek, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

