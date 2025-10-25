Tekirdağ'da silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Rıdvan Sabuncu, M.Ş.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.
- Olay sırasında araya giren bir kişi hafif yaralandı.
- Saldırgan M.Ş.K. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Kemalettin Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan M.Ş.K., yolda karşılaştığı Rıdvan Sabuncu'ya ateş açtı.
Göğsüne gelen kurşunla ağır yaralanan Sabuncu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
29 yaşındaki Sabuncu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay esnasında araya giren kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi.
Saldırgan M.Ş.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.