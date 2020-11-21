Tekirdağ'da sirke fabrikasında 90.5 ton kaçak içki ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tanklar içerisinde tonlarca sahte içki bulundu. Sirke fabrikasının sahibi gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kaçak içki operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy'de C.N'nin kullandığı aracı, şüphe üzerine durdurdu.

SİRKE FABRİKASINA OPERASYON

Araçta 85 litre kaçak şarap ele geçiren ekipler, yaptıkları araştırmada bir sirke fabrikasında sahte şarap üretildiğini tespit etmesi üzerine operasyon için harekete geçti.

TANKLARDA KAÇAK ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

Fabrikada TAPDK Üretim ve Satış İzin Belgesi olmadan alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine savcılıktan alınan kararla arama yapan ekipler, tanklar içerisinde 89 bin litre kaçak şarap ele geçirdi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ekipler ayrıca satışa hazır bin 430 litre kaçak şarap ele geçirirken, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.