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    Tekirdağ'da sirke fabrikasında 90.5 ton kaçak içki ele geçirildi

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tanklar içerisinde tonlarca sahte içki bulundu. Sirke fabrikasının sahibi gözaltına alındı.
    • AA
    • 21.11.2020 - 15:51
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 15:57
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    Tekirdağ'da sirke fabrikasında 90.5 ton kaçak içki ele geçirildi

    Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kaçak içki operasyonu düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Şarköy'de C.N'nin kullandığı aracı, şüphe üzerine durdurdu.

    SİRKE FABRİKASINA OPERASYON

    Araçta 85 litre kaçak şarap ele geçiren ekipler, yaptıkları araştırmada bir sirke fabrikasında sahte şarap üretildiğini tespit etmesi üzerine operasyon için harekete geçti.

    Tekirdağ da sirke fabrikasında 90.5 ton kaçak içki ele geçirildi #1

    TANKLARDA KAÇAK ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

    Fabrikada TAPDK Üretim ve Satış İzin Belgesi olmadan alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine savcılıktan alınan kararla arama yapan ekipler, tanklar içerisinde 89 bin litre kaçak şarap ele geçirdi.

    İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Ekipler ayrıca satışa hazır bin 430 litre kaçak şarap ele geçirirken, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

    Tekirdağ da sirke fabrikasında 90.5 ton kaçak içki ele geçirildi #2

    Tekirdağ da sirke fabrikasında 90.5 ton kaçak içki ele geçirildi #3

    Tekirdağ da sirke fabrikasında 90.5 ton kaçak içki ele geçirildi #4

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