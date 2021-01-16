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Tekirdağ'da sobayı benzinle yakmaya çalışınca ev yandı

Tekirdağ'da sobayı benzinle yakmaya çalışınca ev yandı

Benzinle evindeki sobayı tutuşturmak isteyen bir vatandaş, patlamaya sebep olarak evinin yanmasına neden oldu. Dumandan 2'si çocuk, 6 kişi etkilendi.