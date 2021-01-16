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- Tekirdağ'da sobayı benzinle yakmaya çalışınca ev yandı
Tekirdağ'da sobayı benzinle yakmaya çalışınca ev yandı
- İHA
- 16.01.2021 - 09:17
- Güncelleme : 16.01.2021 - 09:56
Sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Ahmetpaşa Mahallesi’nde Hüseyin Etgü’nün evinde benzin dökülerek soba tutuşturulmak istendi.
Ateşlenen benzinin sobada parlaması sonucu evde yangın çıktı. 6 kişinin kaldığı tek katlı evde büyük panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilerek söndürüldü.
EVLERİ KULLANILAMAZ HALDE
Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Tekirdağ'da sobayı benzinle yakmaya çalışınca ev yandı VİDEO
"ELBET YARDIMSEVER İNSANLAR VARDIR"
Yangın mağduru komşusuna çok üzüldüğünü ifade eden Erdin Doğan, “Kış ayında komşumuz zor duruma düştü. Tek katlı evde 6 kişi yaşıyor. Yangın nedeniyle evleri büyük hasar gördü. Biz de elimizden geldiğince onların yanındayız. İnşallah bu kış ayında elbet yardım yapabilecek iyi insanlar vardır.” diye konuştu.