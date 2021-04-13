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- Tekirdağ’da sokak hayvanlarına şiddet uyguladılar
Tekirdağ’da sokak hayvanlarına şiddet uyguladılar
Kimliği belirsiz birkaç kişinin, boş bir arazide sokak hayvanlarını önce dövüştürdüğü, akabinde ise sopayla dövdüğü anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 13.04.2021 - 12:59
- Güncelleme : 13.04.2021 - 13:05
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi’nde gerçekleştiği öğrenilen olayda, bir kişinin sokak köpeklerini sopayla dövmesi yürekleri burktu.
DÖVÜŞTÜRÜP, DÖVÜYORLAR
Görgü tanıklarının ifadesine göre, sokak köpeklerinin bölgede dövüştürüldüğü, akabinde ise sopayla dövüldüğü iddia edildi.
GÖRÜNTÜLERDE ŞİDDET VAR
Olaya ait paylaşılan görüntülerde de bir kişinin sopayla sokak köpeklerine acımasızca vurduğu görülüyor.
Tekirdağ’da sokak hayvanlarına şiddet uyguladılar VİDEO