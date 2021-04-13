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Tekirdağ’da sokak hayvanlarına şiddet uyguladılar

Tekirdağ’da sokak hayvanlarına şiddet uyguladılar

Kimliği belirsiz birkaç kişinin, boş bir arazide sokak hayvanlarını önce dövüştürdüğü, akabinde ise sopayla dövdüğü anlar kameralara yansıdı.