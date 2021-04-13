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    Tekirdağ’da sokak hayvanlarına şiddet uyguladılar

    Kimliği belirsiz birkaç kişinin, boş bir arazide sokak hayvanlarını önce dövüştürdüğü, akabinde ise sopayla dövdüğü anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 13:05
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    Tekirdağ’da sokak hayvanlarına şiddet uyguladılar

    Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi’nde gerçekleştiği öğrenilen olayda, bir kişinin sokak köpeklerini sopayla dövmesi yürekleri burktu.

    DÖVÜŞTÜRÜP, DÖVÜYORLAR

    Görgü tanıklarının ifadesine göre, sokak köpeklerinin bölgede dövüştürüldüğü, akabinde ise sopayla dövüldüğü iddia edildi.

    GÖRÜNTÜLERDE ŞİDDET VAR

    Olaya ait paylaşılan görüntülerde de bir kişinin sopayla sokak köpeklerine acımasızca vurduğu görülüyor.

    Tekirdağ’da sokak hayvanlarına şiddet uyguladılar VİDEO

    Tekirdağ’da sokak hayvanlarına şiddet uyguladılar #1

    Tekirdağ’da sokak hayvanlarına şiddet uyguladılar #2

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