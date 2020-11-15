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    Tekirdağ'da sokak ortasında ateş açtılar: Hayatını kaybetti

    Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir vatandaş, vücuduna isabet eden 4 mermiyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 15.11.2020 - 12:14
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    Tekirdağ'da sokak ortasında ateş açtılar: Hayatını kaybetti

    Gece saatlerinde, Tekirdağ'daki Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta yürüyen Yakup Yüksel’e, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

    Vücuduna 4 mermi isabet eden Yüksel, ağır yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    Sağlık görevlilerinin ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Yüksel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Tekirdağ da sokak ortasında ateş açtılar: Hayatını kaybetti #1

    SALDIRI ANI KAMERADA

    Silahlı saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Tekirdağ da sokak ortasında ateş açtılar: Hayatını kaybetti #2

    Tekirdağ da sokak ortasında ateş açtılar: Hayatını kaybetti #3

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