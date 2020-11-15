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- Tekirdağ'da sokak ortasında ateş açtılar: Hayatını kaybetti
Tekirdağ'da sokak ortasında ateş açtılar: Hayatını kaybetti
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir vatandaş, vücuduna isabet eden 4 mermiyle hayatını kaybetti.
- DHA
- 15.11.2020 - 12:14
Gece saatlerinde, Tekirdağ'daki Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta yürüyen Yakup Yüksel’e, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı.
Vücuduna 4 mermi isabet eden Yüksel, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık görevlilerinin ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Yüksel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Silahlı saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.