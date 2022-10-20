Tekirdağ'da spor yaparken rahatsızlanan uzman çavuş yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kemalettin Eken Kışlası'nda görevli Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36), kışlada spor yaptığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kemalettin Eken Kışlası'nda evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Osman Koyuncu, denetimlere hazırlanmak üzere sabah koşusuna çıktı.

Koşu yaptığı sırada yığılan Koyuncu'ya ilk müdahale bölgede yapıldı.

Kesin ölüm nedeni araştırılacak

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Koyuncu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA'nın aktardığına göre Koyuncu'nun cenazesi, baba ocağı olan Konya'nın Seydişehir ilçesine toprağa verilecek.