Çorlu'da yediemin olarak emanete alınan araçları satma vaadiyle yüklü miktarda para alarak vatandaşları dolandıran suç örgütüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 10 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube ekiplerince, Çorlu ilçesinde yediemin olarak emanete alınan araçları satma vaadiyle yüklü miktarda para alarak vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 10 şüpheli şahsın adreslerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, bir adet tüfek, bir adet kurusıkı silah ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gözaltına alınan şüphelilerle ilgili olarak, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit ve 6136 skm suçlarından” soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ’da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı VİDEO

