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- Tekirdağ'da sürücüden kaçarken, arabanın altında kaldı
Tekirdağ'da sürücüden kaçarken, arabanın altında kaldı
- 14.06.2022 - 09:49
- Güncelleme : 14.06.2022 - 10:19
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi 1328. Sokak üzerinde yaşanan olayda, sokakta oyun oynayan çocukların birbirlerine attıkları erik, yoldan geçen işçi servisine denk geldi.
Buna sinirlenen sürücü, aracıyla çocukları kovalamaya başladı. Bu sırada yola aniden fırlayan 12 yaşındaki B.K., dönüş yapmak isteyen İ.T. yönetimindeki panelvan araca çarparak düştü.
Arabanın altında kaldı
İHA'nın haberine göre; çocuğu fark etmeyen sürücü ise B.K.’nin üzerinden geçti.
Tekirdağ'da sürücüden kaçarken, arabanın altında kaldı
Hayati tehlikesi sürüyor
Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar aracı kaldırarak çocuğu aracın altından çıkardı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.K., tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.