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    Tekirdağ'da sürücüden kaçarken, arabanın altında kaldı

    Kendisini kovalayan araçtan kaçan çocuk, aniden yola fırlayıp başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 14.06.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 10:19
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    Tekirdağ'da sürücüden kaçarken, arabanın altında kaldı

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi 1328. Sokak üzerinde yaşanan olayda, sokakta oyun oynayan çocukların birbirlerine attıkları erik, yoldan geçen işçi servisine denk geldi.

    Buna sinirlenen sürücü, aracıyla çocukları kovalamaya başladı. Bu sırada yola aniden fırlayan 12 yaşındaki B.K., dönüş yapmak isteyen İ.T. yönetimindeki panelvan araca çarparak düştü.

    Arabanın altında kaldı

    İHA'nın haberine göre; çocuğu fark etmeyen sürücü ise B.K.’nin üzerinden geçti.

    Tekirdağ'da sürücüden kaçarken, arabanın altında kaldı

    Hayati tehlikesi sürüyor

    Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar aracı kaldırarak çocuğu aracın altından çıkardı.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.K., tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Tekirdağ da sürücüden kaçarken, arabanın altında kaldı #1

    Tekirdağ da sürücüden kaçarken, arabanın altında kaldı #2

    Tekirdağ da sürücüden kaçarken, arabanın altında kaldı #3


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