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Tekirdağ'da sürücüden kaçarken, arabanın altında kaldı

Tekirdağ'da sürücüden kaçarken, arabanın altında kaldı

Kendisini kovalayan araçtan kaçan çocuk, aniden yola fırlayıp başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.