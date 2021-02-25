- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ'da suya gizlenmiş trol kapıları bulundu
Tekirdağ'da suya gizlenmiş trol kapıları bulundu
Denizde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, suya gizlenmiş halde 2 adet trol kapısı ele geçirildi.
- İHA
- 25.02.2021 - 16:55
- Güncelleme : 25.02.2021 - 17:01
Tekirdağ’da, Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında gerçekleştirilen denetimlerde trol kapıları bulundu.
AĞ TAKIMI ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan denetimler sonucunda Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Barbaros Limanı'nda denize gizlenmiş vaziyette 2 adet trol kapısı ile üzerinde bulunan ağ takımı ele geçirildi.
TROL KAPISI NEDİR?
Trol kapıları, deniz canlılarının yaşamlarını engellemesi ve yumurtaların yok olmasına neden olmasıyla bilinen ağ takımlarıdır.