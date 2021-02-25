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    Tekirdağ'da suya gizlenmiş trol kapıları bulundu

    Denizde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, suya gizlenmiş halde 2 adet trol kapısı ele geçirildi.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 17:01
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    Tekirdağ'da suya gizlenmiş trol kapıları bulundu

    Tekirdağ’da, Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri denetim gerçekleştirdi.

    Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında gerçekleştirilen denetimlerde trol kapıları bulundu.

    AĞ TAKIMI ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan denetimler sonucunda Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Barbaros Limanı'nda denize gizlenmiş vaziyette 2 adet trol kapısı ile üzerinde bulunan ağ takımı ele geçirildi.

    TROL KAPISI NEDİR?

    Trol kapıları, deniz canlılarının yaşamlarını engellemesi ve yumurtaların yok olmasına neden olmasıyla bilinen ağ takımlarıdır.

    Tekirdağ da suya gizlenmiş trol kapıları bulundu #1

    Tekirdağ da suya gizlenmiş trol kapıları bulundu #2

    Tekirdağ da suya gizlenmiş trol kapıları bulundu #3

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