Tekirdağ'da takip ettiği kadını taciz etti

Tekirdağ'da takip ettiği kadını taciz etti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde takip ettiği genç kadını taciz eden şahıs önce kameraya sonra polise yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis merkezine gelerek tacize uğradığını belirten 20 yaşındaki G.K. adlı genç kadın, polise verdiği ifadesinde sanayi yolunda yürüdüğü esnada bir kişinin kendisini takip ettiğini fark ettiğini bunun üzerine hızlansa da arkasından gelen şüphelinin kendisine sarılarak yere düşürmeye çalıştığını aynı zamanda da elle tacizde bulunduğunu söyledi.

Direnerek bağırdığını ve çevreden yardım istediğini de belirten genç kadın bunun üzerine tacizcinin kendisini bırakarak geldiği yöne doğru kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu.

İfadeden yola çıkan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları ile iş yerlerine ait kameraları tek tek incelemeye aldı.

12 AYRI SUÇTAN DOSYASI VAR

Yapılan çalışmalarda, G.K.'ye cinsel saldırıda bulunan şahsın, başta cinsel taciz, kapkaç ve uyuşturucu kullanmak olmak üzere 12 ayrı suçtan kaydı bulunan 33 yaşındaki Emre Ö. olduğu belirlendi. Şüphelinin evine operasyon düzenleyen polis ekipleri taciz zanlısını gözaltına aldı.

Tekirdağ'da genç kadını takip edip böyle taciz etti VİDEO

DAHA ÖNCE DE CİNSEL TACİZDEN HÜKÜM GİYDİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırma ve sorgulama sonucu Emre Ö.’nün en son yine cinsel taciz suçundan hükümlü olduğu ve yakın zamanda denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı tespit edildi.

Şüpheli Emre Ö. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce cinsel saldırı suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.