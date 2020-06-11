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    Tekirdağ'da takla atan aracın sürücüsü sağ salim çıktı

    Kapaklı ilçesinde sürücüsünün başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırmasıyla kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters dönerken, sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.
    • İHA
    • 11.06.2020 - 03:42
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    Tekirdağ'da takla atan aracın sürücüsü sağ salim çıktı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi’nde, 71 AF 713 plakalı araç sürücüsü İsmet B., otomobiliyle Pınarça Mahallesi’nden Kapaklı istikametine doğru ilerliyordu.

    U DÖNÜŞÜ YAPAN ARAÇTAN KAÇARKEN TAKLA ATTI

    Bu esnada yolda U dönüşü yapmak isteyen başka bir otomobili fark eden İsmet B., direksiyonu kırarak yol kenarındaki kaldırıma çıktı. Takla atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan İsmet B., diğer otomobilin kazaya sebep olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

    Tekirdağ'da takla atan aracın sürücüsü sağ salim çıktı

    KAÇAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR

    İddiaya göre, caddede U dönüşü yapan araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri, kaçan aracı ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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