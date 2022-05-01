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    Tekirdağ'da takside 4 bin 750 uyuşturucu hap ele geçirildi

    Çorlu ilçesinde, polisin takside yaptığı aramada 4 bin 750 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü E.A. tutuklandı.
    • 01.05.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 13:10
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    Tekirdağ'da takside 4 bin 750 uyuşturucu hap ele geçirildi

    Güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

    Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.A.’nın  İstanbul’dan bayramda satılmak üzere ilçeye yüklü miktarda taksi ile uyuşturucu getireceğini belirledi.

    Takside 5 bine yakın hap ele geçirildi

    Polis, ilçenin giriş ve çıkışları ile TEM otoyolu gişeler mevkisinde uygulama noktası oluşturdu. TEM gişeler mevkisinde taksiyi durduran polis yaptığı aramada torba içinde 4 bin 750 adet uyuşturucu hap, 530 gram skunk maddesi ele geçirdi.

    Taksi şoförü tutuklandı

    DHA'nın haberine göre gözaltına alınan E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede  ‘Uyuşturucu ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.

    Tekirdağ'da takside 4 bin 750 uyuşturucu hap ele geçirildi ViDEO

    Tekirdağ da takside 4 bin 750 uyuşturucu hap ele geçirildi #1

    Tekirdağ da takside 4 bin 750 uyuşturucu hap ele geçirildi #2

    Tekirdağ da takside 4 bin 750 uyuşturucu hap ele geçirildi #3

    Tekirdağ da takside 4 bin 750 uyuşturucu hap ele geçirildi #4


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