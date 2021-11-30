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Tekirdağ'da tarihi Tevrat bulundu
Jandarma ekiplerinin arama yaptığı otomobilde, tarihi eser niteliğindeki Tevrat ve 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 30.11.2021 - 17:29
- Güncelleme : 30.11.2021 - 18:00
Tekirdağın Çerkezköy ilçesi il Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarihi eserleri ve nükleer silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
TARİHİ EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ
Otomobildeki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat, kavanoz içerisinde 2 kilogram kaliforniyum maddesi ve çeşitli dönemlere ait tarihi objeler ele geçirildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Gözaltına alınan K.K, T.Ç, M.K. ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da tarihi Tevrat bulundu VİDEO