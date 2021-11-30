Euro
14.9888
3.59%
Dolar
13.2179
3.13%
Altın
762.48
3.74%
Borsa
1.81
0.05%
Bitcoin
756.658
2.62%
BTXN Coin
50.17
-4.05%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Tekirdağ'da tarihi Tevrat bulundu

    Jandarma ekiplerinin arama yaptığı otomobilde, tarihi eser niteliğindeki Tevrat ve 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 30.11.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da tarihi Tevrat bulundu

    Tekirdağın Çerkezköy ilçesi il Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarihi eserleri ve nükleer silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

    TARİHİ EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

    Otomobildeki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat, kavanoz içerisinde 2 kilogram kaliforniyum maddesi ve çeşitli dönemlere ait tarihi objeler ele geçirildi.

    4 KİŞİ GÖZALTINDA

    Gözaltına alınan K.K, T.Ç, M.K. ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Tekirdağ'da tarihi Tevrat bulundu VİDEO

    Tekirdağ da tarihi Tevrat bulundu #1

    Tekirdağ da tarihi Tevrat bulundu #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir