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    Tekirdağ'da tartıştığı eşini yaktı

    Ormanlık alana götürdüğü eşi Ayşe A.'yı kendisini aldattığı iddiasıyla üzerine benzin döküp, ateşe veren cani tutuklandı.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 13:43
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 13:45
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    Tekirdağ'da tartıştığı eşini yaktı

    Tekirdağ'da yaşayan 2 çocuk sahibi Ekrem A., kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Ayşe A.'yı konuşmak için motosikletle Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürdü.

    Burada ikili arasında tartışma çıktı.

    EŞİNİN ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem A., motosikletteki şişede bulunan benzini eşinin üzerine döktü. Ayşe A.'yı ateşe veren Ekrem A. olay yerinden kaçtı. Alevler içinde kalan Ayşe A., kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da yaklaşık 500 metre mesafedeki ana yola çıktı. Ayşe A.'yı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Tekirdağ da tartıştığı eşini yaktı #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe A., ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayşe A., hayati tehlikesi nedeniyle İstanbul'da yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edildi.

    Tekirdağ da tartıştığı eşini yaktı #2

    CANİ KOCA TUTUKLANDI

    Saldırgan Ekrem A. ise jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eşini yakarken kendi ellerinde de yanıklar oluşan Ekrem A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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