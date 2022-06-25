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    Tekirdağ'da taşkınlık çıkaran alkollü gençlere meydan dayağı

    Alkollü oldukları iddia edilen iki kardeşten birisi sokak ortasında küfürler edince çevredekiler tarafından meydan dayağından geçirildi.
    • 25.06.2022 - 20:38
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 20:48
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    Tekirdağ'da taşkınlık çıkaran alkollü gençlere meydan dayağı

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı’nda park halindeki motordan inen B.T. (27) ile kardeşi D.T. (21) tartışmaya başladı.

    Alkollü oldukları iddia edilen kardeşlerden biri sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’a, devlete ve Kapaklı halkına küfür ederek motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

    Önce küfür etti, sonra esnafa saldırmaya çalıştı

    Motosiklete bindikten hemen sonra çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine kardeşlerden birisi motordan inerek cadde üstündeki esnafa saldırmaya başladı.

    Çileden çıkan vatandaşlar, çevreye küfürler ve hakaretler savuran kardeşleri sokak ortasında döverek linç etmeye çalıştı.

    Tekirdağ'da taşkınlık çıkaran alkollü gençlere meydan dayağı VİDEO

    Ekipler linç edilmekten kurtardı

    O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iki kişiyi linç edilmekten kurtararak Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

    İHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan her iki kardeşe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’a ve devlete hakaretten ve toplumun huzurunu bozmaktan soruşturma açıldı.

    Tekirdağ da taşkınlık çıkaran alkollü gençlere meydan dayağı #1

    Tekirdağ da taşkınlık çıkaran alkollü gençlere meydan dayağı #2


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