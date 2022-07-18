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    Tekirdağ'da tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı

    Bayram tatilinde nüfusu 28 binden 1 milyona ulaşan bölgede ekipler 483 ton çöp topladı.
    • 18.07.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 17:12
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    Tekirdağ'da tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı

    İstanbul'a yakınlığı ile yoğun ilgi gören Tekirdağ, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

    9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 32 km uzunluğundaki sahiliyle ün salan bölgeye akın etti.

    İlçe nüfusu 28 binden 1 milyona ulaştı

    Marmaraereğlisi ilçesinin nüfusu tatil süresince 28 binden 1 milyon nüfusa ulaştı. Tatilin sona ermesiyle yurtlarına dönen ziyaretçilerin ardından sahil kesimi ekipler tarafından temizlendi.

    Tekirdağ da tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı #1

    Kumsaldan 483 ton çöp toplandı

    Tatilcilerin bıraktığı atıklar adeta çöp dağları oluştururken; kumsaldan 483 ton çöp toplandığı belirtildi.

    Bayram tatili süresince temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler topladıkları çöpleri iş makineleri ile kumsaldan taşıdı.

    Tekirdağ'da tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı VİDEO

    Tekirdağ da tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı #2

    Vatandaşlara çağrıda bulundular

    İHA'nın aktarımına göre; Çalışmalar sırasında vatandaşlara seslenen ekipler, en güzel temizliğin hiç kirletmeden yapılacağını ifade ederek çevre temizliği konusunda hassas olunması için çağrıda bulundu.

    Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun ise “Bayram tatili süresi boyunca 28 bin nüfuslu ilçede 1 Milyon misafirimizi ağırladık. Onlardan kalan çöpleri toplamak bizlere düştü” dedi.

    Tekirdağ da tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı #3

    Tekirdağ da tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı #4

    Tekirdağ da tatilcilerden geriye 483 ton çöp kaldı #5


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