Tekirdağ’da tavuk dönerin içinden uyuşturucu çıktı

Narkotik ekipleri uygulama noktasında durdurdukları bir araçta uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucunun bir kısmı tavuk dönerin içinde bulundu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, uygulama noktasında durdurulan araçta arama yaptı.

Ekipler, aramada 147 gram metamfetamin buldu.

Tavuk dönerin içinden çıktı

Lavaş ekmeğe sarılı tavuk döneri de kontrol eden polis, içine konulmuş 4 gram metamfetamin daha ele geçirildi.

DHA’nın haberine göre gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen E.B. ile M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.