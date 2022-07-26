Petrol
100.01
-0.18%
Euro
18.1167
-0.46%
Dolar
17.8625
0.51%
Altın
986.58
0.36%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
378.738
-3.75%
BTXN Coin
9.57
-5.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Tekirdağ'da telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

    Süleymanpaşa'da telefon dolandırıcısı, 120 bin liralık para ve ziynet eşyasını almaya geldiği evde polisin mağdur ile iş birliği sayesinde yakalı ele verdi.
    • 26.07.2022 - 18:11
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 18:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki H.K., emniyete başvurup kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişinin, yaklaşık 120 bin liralık para ve ziynet eşyasını dolandırıcılık yoluyla ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

    Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, şüpheli Ö.D. ile irtibatın devamını sağlayıp, H.K.'nın evinde önlem aldı.

    Polisin tuzağına düştü

    Para ve ziynet eşyasını almak için H.K.'nın evine gelen Ö.D. polisler tarafından suçüstü yakalandı.

    Ö.D. ile hareket ettiği tespit edilen İ.E., H.A. ve K.K. de Marmaraereğilisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. ve Ö.D. tutuklanırken, H.A. ile K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Tekirdağ'da telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı VİDEO

    Tekirdağ da telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı #1

    Tekirdağ da telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı #2

    Tekirdağ da telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı #3


    İlginizi Çekebilir

    Giysilerde kötü koku bırakan 6 çamaşır yıkama hatası
    Yaşam

    Giysilerde kötü koku bırakan 6 çamaşır yıkama hatası

    Cahide Birgül yeni romanıyla kuralları değiştiriyor
    Kitap

    Cahide Birgül yeni romanıyla kuralları değiştiriyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir