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    Tekirdağ'da ters yöne giren sürücü, engelli yayaya çarptı

    Çorlu ilçesinde ters yöne giren otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı.
    • 20.10.2022 - 07:39
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    Tekirdağ'da ters yöne giren sürücü, engelli yayaya çarptı

    Şeyh Sinan Mahallesi, Tekirdağ Caddesi üzeri eski sanayi mevkiinde, otogar istikametinden Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine ters yönde seyreden K.L. idaresindeki otomobil, yaya olarak yoldan geçen H.K. isimli engelli vatandaşa çarptı.

    Sağlık durumu iyi

    İHA'nın aktardığına göre; aracın ayna kısmının çarpması sonucu yere düşüp yaralanan H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tekirdağ da ters yöne giren sürücü, engelli yayaya çarptı #1

    Tekirdağ da ters yöne giren sürücü, engelli yayaya çarptı #2

    Tekirdağ da ters yöne giren sürücü, engelli yayaya çarptı #3

    Tekirdağ da ters yöne giren sürücü, engelli yayaya çarptı #4


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