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    Tekirdağ’da ters yöne girip, otobüsle çarpıştı

    Kavşaktan ters yöne girmeye çalışan otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza anbean kameralara yansırken, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
    • 29.09.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 14:54
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    Tekirdağ’da ters yöne girip, otobüsle çarpıştı

    Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi 59 DL 700 plakalı otomobili ile seyir halinde olan H.K. (71), Değirmenaltı kavşağında ters yöne girmeye çalıştı.

    Bu sırada otomobil, T.Ö'nün kullandığı 59 EV 012 plakalı otobüsle çarpıştı.

    Ağır yaralandı

    Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

    Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kaza kamerada

    İHA'nın haberine göre otomobilde sıkışan sürücü H.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

    Kaza ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

    Tekirdağ’da ters yöne girip, otobüsle çarpıştı ViDEO

    Tekirdağ’da ters yöne girip, otobüsle çarpıştı #1

    Tekirdağ’da ters yöne girip, otobüsle çarpıştı #2

    Tekirdağ’da ters yöne girip, otobüsle çarpıştı #3


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