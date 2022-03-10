Tekirdağ'da teyzesini öldürüp eşini yaraladı, ambulans çağırıp kaçtı

Borçlu olduğu teyzesini öldürdükten sonra eşini de yaralayan şahıs, ambulans çağırarak kayıplara karıştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'ta yaşayan Ferdi Ç.'ye, Almanya'da yaşayan 73 yaşındaki teyzesi Adviye Özgür, yatırım yapması için bir süre önce para gönderdi.

Özgür, geçen hafta ise yatırımı yerinde görmek üzere Çorlu'ya geldi.

Bugün yeğenine yaptığı yatırımı soran Özgür, olumsuz yanıt alınca ikili arasında tartışma çıktı.

TEYZESİNİ ÖLDÜRÜP EŞİNİ YARALADI

Ferdi Ç., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla teyzesine saldırdı. Teyzesini 12 yerinden bıçaklayan Ferdi Ç., kendisine engel olmak isteyen Azerbaycanlı eşi Aynur H.'yi de yaralayarak evden çıktı.

OLAY YERİNE AMBULANS GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Kaçarken akrabalarını arayan Ferdi Ç., olayı anlattıktan sonra eve ambulans gönderilmesini istedi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Adviye Özgür'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞAHIS ARANIYOR

Aynur H. ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Adviye Özgür'ün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna konuldu.

Polis, Ferdi Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.





