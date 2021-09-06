Tekirdağ’da, ticari taksiden bonzai çıktı

Polisin dur ihtarına uymayan ticari taksi, kısa sürede durduruldu. Taksiden çıkan, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya ve bonzai maddesine el konuldu.

Tekirdağ’da, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sırasında, otoban gişelerinde bir ticari taksiye dur ihtarında bulunuldu.

Ticari taksi, ekiplerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, kısa sürede durdukları araç içinde bulunan E.Y. ve K.Ç. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şahısların kaçarken attıkları şeffaf kutu içerisinde poşetler halinde, yaklaşık 400 gram ağırlığında bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan E.Y. ve K.Ç. adlı kişiler hakkında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatıldı.