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    Tekirdağ'da TikTok sevdası yüzünden kendini vurdu

    Tekirdağ’da dedesinin silahıyla boş bir apartmanın önünde TikTok videosu çeken çocuk, kazara kendini vurdu.
    • 10.06.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 15:00
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    Tekirdağ'da TikTok sevdası yüzünden kendini vurdu

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak’taki boş bir apartmanın önünde dedesine ait silahı alan N.Y. (13), arkadaşı ile birlikte apartman önünde TikTok videosu çekmek istedi.

    Bu esnada silahın dolu olduğunu fark etmeyen N.Y., silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

    Silahın dolu olduğunu farketmedi

    Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından N.Y.’yi Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

    TikTok videosu çekmek için silahla oynadı

    İHA'ya göre göğsünden yaralanan N.Y.’nin, sağlık durumunun iyi olduğu ve TikTok videosu çekmek için silahla oynadığı öğrenildi.

    Tekirdağ da TikTok sevdası yüzünden kendini vurdu #1

    Tekirdağ da TikTok sevdası yüzünden kendini vurdu #2

    Tekirdağ da TikTok sevdası yüzünden kendini vurdu #3


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