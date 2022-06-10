Tekirdağ'da TikTok sevdası yüzünden kendini vurdu

Tekirdağ’da dedesinin silahıyla boş bir apartmanın önünde TikTok videosu çeken çocuk, kazara kendini vurdu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Bedirhan Sokak’taki boş bir apartmanın önünde dedesine ait silahı alan N.Y. (13), arkadaşı ile birlikte apartman önünde TikTok videosu çekmek istedi.

Bu esnada silahın dolu olduğunu fark etmeyen N.Y., silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

Silahın dolu olduğunu farketmedi

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesinin ardından N.Y.’yi Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

TikTok videosu çekmek için silahla oynadı

İHA'ya göre göğsünden yaralanan N.Y.’nin, sağlık durumunun iyi olduğu ve TikTok videosu çekmek için silahla oynadığı öğrenildi.