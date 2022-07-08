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    Tekirdağ'da tır, kırmızı ışıktaki araçlara çarptı: 12 yaralı

    Çorlu ilçesinde,tırın kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
    • 08.07.2022 - 07:06
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    Tekirdağ'da tır, kırmızı ışıktaki araçlara çarptı: 12 yaralı

    Akşam saatlerinde Çorlu - Çerkezköy karayolu üzerindeki Işıklar kavşağında, Emin G. yönetimindeki 26 AEG 002 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

    8 araçtaki 12 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre; tırın çarparak sürüklediği 8 araçta bulunan 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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    Tır sürücüsü kaçtı

    Tır sürücüsü Emin G. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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    Tekirdağ da tır, kırmızı ışıktaki araçlara çarptı: 12 yaralı #3

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