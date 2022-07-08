Tekirdağ'da tır, kırmızı ışıktaki araçlara çarptı: 12 yaralı

Çorlu ilçesinde,tırın kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Çorlu - Çerkezköy karayolu üzerindeki Işıklar kavşağında, Emin G. yönetimindeki 26 AEG 002 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

8 araçtaki 12 kişi yaralandı

DHA'nın haberine göre; tırın çarparak sürüklediği 8 araçta bulunan 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Tır sürücüsü kaçtı

Tır sürücüsü Emin G. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.