İstanbul’dan Yunanistan’a giden park halindeki tıra binmeye çalışan 2 göçmen, durumu fark eden akaryakıt bekçisi İrfan Karadeniz’i silah çekip tehdit etti.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, 8 Eylül günü, İstanbul'dan Yunanistan'a giden tır sürücüsü, aracını Taşıyıcılar Kooperatifi'nin kamyon ve tır garajı olarak kullandığı akaryakıt istasyonunda bırakarak otele geçti.

Sabah vakti tırın yanına gelen 2 şahıs, dorse mührünü keserken, bekçi İrfan Karadeniz durumu fark etti.

Bekçi Karadeniz, uzaklaştırmak için şahısların yanına gitti.

KAMERAYA YANSIDI

Şahıslardan biri, belindeki silahı çıkarıp Karadeniz’i tehdit etti.

Karadeniz geri çekilmek zorunda kalırken, kimliği belirsiz şahıslar da yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan anlar, istasyonun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ’da tıra kaçak binmeye çalışan 2 göçmen, bekçiye silah çekti VİDEO



ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İrfan Karadeniz, uğradığı tehdit olayının ardından polise gidip şikayetçi oldu. İhbarı alan polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaptı.

Kimliği belirsiz kişilerin tır dorselerine kaçak olarak binerek yurt dışına kaçmak isteyen göçmenler olduğu belirlendi. Polis, göçmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

“TIRLAR YURT DIŞINA ÇIKIYOR DİYE BU OLAYLAR OLMAYA BAŞLADI”

İstasyonda pompacı olarak çalışan Hakan Çelik, göçmenlerin silah çekmesinin kendilerini korkuttuğunu, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını belirterek şu sözleri kaydetti:

“Tırlar yurt dışına çıkıyor, diye bu olaylar olmaya başladı. Kabullenecek bir olay değil bu. Bu olay herkesin başına gelebilir. Herkes ekmek için çalışıyor. Herkes ekmeğinin peşinde. Arkadaşımız da ekmeğinin peşinde olduğu için tek suçu tırın yanına gidip, 'Siz burada ne yapıyorsunuz' demek. Demesiyle birlikte kendisine silah çekiyorlar. Kimse ister kendisine silah çekilsin, böyle bir olayla karşılaşsın? Biz burada önlemimizi alıyoruz, almak da zorundayız. Bu silahlı olayı yapan kişilerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Yakalanıp gereken cezalarını almalarını istiyoruz. Kişiler arkadaşımıza ellerindeki silahlarla ateş de edebilirdi. Yaralanabilir, ölebilirdi de. Bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz.”





Tır sürücüleri, son dönemlerde göçmenlerin araçlarına brandaları keserek binip kaçak olarak yurt dışına çıkmaya çalıştığını dile getirdi.

Almanya'ya ihraç yükü götüren Saadettin Akagündüz isimli tır sürücüsü, göçmenlerin kendilerini takip ederek tırlara organize olarak bindiklerini söyledi.

“BİZİ RESMEN TAKİP EDİYORLAR”

Akagündüz, şu ifadeleri kullandı:

“Ben 32 yıldır TIR şoförlüğü yapıyorum. Bu işi organize edenler var. Çözümü, bu işi organize edenleri yakalamak. Göçmenler bizim nerede durduğumuzu, nereye gittiğimizi bilmez. Bizi resmen takip ediyorlar. Tacirler mavi mühürlerimizi Avrupa'ya gittiğimizi bile biliyorlar. Bazen tırı Türkiye yönüne park ediyorum, Avrupa'ya çıkış yaptığımı bilmesinler, diye. Halatlar kesilip özel aparatlarla birleştiriliyor. Bu işi çok iyi bilenler organize ediyor.”





“İNSAN TACİRİ MUAMELESİ GÖRÜYORUZ”

Temel Sukur isimli tır sürücüsü ise, "Göçmenler, dorselerimizde mühürlü olan alanları kesiyor ve tekrar çelik halatla bağlıyorlar. Bizim de hiçbir şeyden haberimiz olmuyor, fark etme şansımız da olmuyor. Araçlara gizli binmeleri bir dakika sürüyor. Benim aracımda bir defasında 7 kaçak göçmen yakalandı. Çok profesyoneller. Türkiye'de Avrupa ülkelerinde de aracından mülteci çıktığında sizi sorumlu tutuyorlar. Yüklü miktarda ceza yiyoruz. Bizim için tam bir kabus. Biz insan taciri muamelesi görüyoruz." diye konuştu.

Tedirgin olan tır sürücüleri, bu tür olayların başlarına gelmemesi için nöbet tuttuklarını ifade etti.