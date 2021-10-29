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    Tekirdağ’da torbacı operasyonu: 6 tutuklama

    Polis ekiplerinin 2 aylık takibi sonucunda düzenlenen baskında yakalanan 6 şüpheli cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 15:20
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    Tekirdağ’da torbacı operasyonu: 6 tutuklama

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarıyla ilgili yaklaşık 2 aylık bir çalışma yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Bu süreçte tespit edilen 6 hedef şahsın karıştığı 10 ayrı olaydaki yakalamalarda, satışa hazır halde, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi, 3 adet cam uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı VİDEO

    6 TUTUKLAMA

    Şahısların yakalanmasına yönelik, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlenerek, 6 hedef şahıs yakalandı.

    Şüpheli 6 şahıs Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    Tekirdağ’da torbacı operasyonu: 6 tutuklama #1

    Tekirdağ’da torbacı operasyonu: 6 tutuklama #2

    Tekirdağ’da torbacı operasyonu: 6 tutuklama #3

    Tekirdağ’da torbacı operasyonu: 6 tutuklama #4

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