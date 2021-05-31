- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı
- DHA
- 31.05.2021 - 13:08
Tekirdağ'ın Malkara- Hayrabolu yolu Foça Köprüsü üzerinde seyir halinde olan Ramiz Özkan yönetimindeki 42 DLU 32 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.
EKİPLER VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ
Otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrilirken, ters dönen araçta sıkışan Ramiz Özkan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ters dönen otomobilde bulunan yaralıya müdahale edemeyince, yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Vatandaşların yardımıyla kaldırılan otomobildeki Özkan, çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Özkan, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Ramiz Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
"YARALIYI ARAÇTAN ALDIK"
Yaralıyı çıkarmak için arkadaşlarıyla birlikte müdahale ettiğini belirten Emrah Paşa, "Arkadaşlarla kazayı görüp hemen durduk. Yardım etmek istedik.
12 arkadaşım ve çevreden gelenlerle birlikte ters dönen aracı kaldırdık. Yaralıyı aracın altından aldık" dedi.