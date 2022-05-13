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- Tekirdağ'da trafik kazası: Otomobil bariyerlere sıkıştı
Tekirdağ'da trafik kazası: Otomobil bariyerlere sıkıştı
Süleymanpaşa ilçesinde bariyere sıkışan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 13.05.2022 - 15:13
- Güncelleme : 13.05.2022 - 15:25
Tekirdağ-İstanbul yolu Üniversite Kavşağı'nda kaza yaşandı.
AA'nın haberine göre; R.B. idaresindeki otomobil kontrolünü kaybederek, bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Bariyerlerde sıkışan otomobildeki sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.