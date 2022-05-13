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    Tekirdağ'da trafik kazası: Otomobil bariyerlere sıkıştı

    Süleymanpaşa ilçesinde bariyere sıkışan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 13.05.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 15:25
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    Tekirdağ'da trafik kazası: Otomobil bariyerlere sıkıştı

    Tekirdağ-İstanbul yolu Üniversite Kavşağı'nda kaza yaşandı.

    AA'nın haberine göre; R.B. idaresindeki otomobil kontrolünü kaybederek, bariyerlere çarptı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sürücü hastaneye kaldırıldı

    Bariyerlerde sıkışan otomobildeki sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tekirdağ da trafik kazası: Otomobil bariyerlere sıkıştı #1Tekirdağ da trafik kazası: Otomobil bariyerlere sıkıştı #2

    Tekirdağ da trafik kazası: Otomobil bariyerlere sıkıştı #3


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