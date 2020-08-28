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    Tekirdağ’da trafik magandası bacağını sarkıtarak otomobil kullandı

    İstanbul-Tekirdağ yolunda bir sürücünün, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullanması görenleri hayrete düşürdü.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 10:05
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    Tekirdağ’da trafik magandası bacağını sarkıtarak otomobil kullandı

    Seyir halinde bulunan bir sürücü, İstanbul-Tekirdağ kara yolu Marmaraereğilisi Sultanköy mevkisinde bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullandı.

    Bir başka sürücü de bu anları kayda aldı. Trafik magandasını görenler, hayretler içerisinde kaldı.

    KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

    Maganda hiç kimseye aldırış etmeden yolunda ilerlemeye devam ederken, akıbeti bilinmiyor.

    Bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürdü İZLE

    Tekirdağ’da trafik magandası bacağını sarkıtarak otomobil kullandı #1

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